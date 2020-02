Pärnumaa juurtega mehed hääletati Eesti Laulu finaali

Finaalikohta jahtis 12 artisti. Enne hääletustulemuste avalikustamist selgusid žürii soosikud: Stefan, Egert Milder ja meie kandi noormehed Rasmus Rändvee ja Frederik Küüts (Anett x Fredi). Nii tundus, et pärnumaalaste edasipääs on peaaegu kindel. See sai kinnitust kümme minutit hiljem, kui saatejuhid Tõnis Niinemets ja Karl-Erik Taukar tegid teatavaks esimesed neli finalisti.