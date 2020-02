Ühe valla vastuseisu kiuste läks uue varjupaiga ehituse pall veerema

Tellijale

Projekti vedava Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) juhi Erik Reinholdi sõnutsi pole põhjust kahelda, et uus varjupaik ühe valla eriarvamusest hoolimata tõenäoliselt järgmiseks aastaks valmis ehitatakse.

“POLi üldkogu kinnitas 2020. aasta eelarve, kus on sees loomade varjupaiga rajamise arvutuslik summa – ligikaudu 560 000 eurot,” märkis Reinhold. Ehituse tegelik hind selgub, kui ehitushanke pakkumused on avatud. Reinholdi jutu järgi on pall nüüd Pärnu linnavalitsuse väravas.