Lawson saab tuleval aastal 80aastaseks, sestap on ta näinud, kuidas bluusi tehti selle hiilgeaegadel, mil ühe tänava eri klubides mängisid samal õhtul BB King, James Brown ja John Lee Hooker. Tollal kirjutati kontsertide plakatitele “Dance & Show”.

“Just seda põhimõtet on Jimmie alati tahtnud hoida. Ta võtab alati väga tõsiselt, et teda vaatama tulnud inimesed saaks jala tatsuma ja neil oleks hea olla. Tal on eriline oskus kõiki kaasa tõmmata,” iseloomustas Kallau.