Esimese jalaväebrigaadi juhid seisavad kaljukindlalt ajateenijate vabaduse eest

Septembris kirjutas Pärnu Postimees, et ajateenistuses tuleb peagi märkimisväärne teenistuskorralduslik muutus: kui seni on sõduritel lubatud väeosast lahkuda vaid nädalavahetustel, siis edaspidi võimalusel igal õhtul.

Seda plaani tabas üldsuses ka terav kriitika, kuid – võtke heaks või pange pahaks –, veebruari algusest ongi Tapa linnakus uus värav valmis, sõduritel pääsukaardid käes ja kui vajalikud tööd tehtud, on esimese jalaväebrigaadi ajateenijatel voli minna nädala seeski õhtul kas kinno, pubisse või hoopis koju magama.

Üksuse ülem kolonel Vahur Karus ja tema parem käsi, staabiveebli auastmes Renzo Rajaste on plaani kirglikud kaitsjad ja räägivad heal meelel, miks hoolimata mõningasest vastuseisust viidi muudatused teenistuskorralduses siiski ellu.Kui kaua uus süsteem nüüd toiminud on?

Renzo Rajaste: Neli päeva (intervjuu toimus 6. veebruaril, M. K.). Aga kõik katsetasid seda juba detsembris ja jaanuaris ehk rohkemal või vähemal määral on nad jõuludest väljas käinud. Seni ei olnud igaühel läbipääsukaarti, aga nüüd on igal sõduril see kaart ja linnaluba taskus. Ajateenijatele mõeldud lisavärav-turnikee sai samuti valmis.

Kuid see ei ole tehniliselt lõplik lahendus. Küberväejuhatus arendab süsteemi, kus reservväelastel ja ajateenistust läbivatel sõduritel on ID-kaardi põhine pääsukaart. Näitad oma ID-kaarti ja kui oled andmebaasis olemas, pääsed väeossa sisse.

Vahur Karus: Selle prototüübi nad tegid Garage48 häkatonil valmis. Me pakkusime välja, et kas nad saaksid seda (süsteemi valmimisaega, M. K.) ettepoole tuua ja katsetada esimeses brigaadis. Nad ütlesid, et ettepoole tuua ei saa, aga kohe, kui see on valmis katsetamiseks, toovad meile.

Praegu oleme leidnud variandi, et sõdur ei pea iga päev raamatusse kandeid tegema, vaid see on talle võimalikult lihtne.

Mainisite enne intervjuud, et tagasilööke pole selle lühikese ajaga esinenud, vähemalt märkimisväärseid.