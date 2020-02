Soomaa rahvuspargis kasvab üraskite koloonia

Üraskite tegevuse tulemus kaitse­aluses puistus, kus kord näeb ette ­loodusliku metsakoosluse säilitamist. Üraskite ainuvõim on ilmne. FOTO: Urmas Luik

Ajal, mil ava­likkuse tähelepanu köidab vaidlus, kus metsamajandajad kaitsevad raiet ja looduskaitsjad ürgmetsa, on kummastav, et Soomaa rahvuspargis Pöörikaasiku sihtkaitsevööndis kasvav poole sajandi vanune kuusik sureb häirimatult üraskite rünnaku all.