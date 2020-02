Galerii: maalikunstnike liidu aastanäitus pakub rohkemat kui silmailu

Kuidas rääkida ebameeldivatest asjadest? Kas peaksime raskeid teemasid eirama? Või elama ootuses ja lootuses, et õiges vormis ja õigel ajal oleme võimelised neist kõnelema? Kunst on seda rolli kandnud sajandeid. Kuigi vahel tundub, et galeriis rippuvad taiesed pakuvad vaid silmailu, tahavad kunstnikud peaaegu alati millelegi vihjata.