Galerii: Raba 5 tähistas aastapäeva disko ja pumplaruumi avamisega

“Plaan on vanast pumplaruumist, mis asub esimesel korrusel, teha konverentsiruum. Saaksime seal korraldada töötube, koolitusi, pidusid ja teisi selliseid ürituseid,” seletas keskuse eestvedaja Rasmus Paimre. “Leidsime kasutuse ujulaalusele ruumile, mida varem ei ole kunagi kasutatud.”

Keskus on kahe aastaga sedavõrd käima läinud, et tänavu plaanitakse Pärnu linna kaasava eelarve toel noortemaja laiendada. Uusi ettevõtmisi Paimre veel ei avalda.

Rulapark on siin kandis kanda kinnitanud. Seda külastavad nii rula, BMX-ratta- kui tõukerattasõitjad. Mullu registreeriti 6511 külastust. Iga külastuse aeg on Paimre andmetel tavaliselt 1,5 kuni kolm tundi. Seega on ruumid suurem osa ajast hõivatud.