Galerii: liidu sõudemeister ja tema eakad kaaslased tõsteti lae alla

Kui laupäeva varahommikul kohale jõuan, sumiseb Pärnu sõudeklubi uues ellingus Räämal ootusärevalt: mitme põlvkonna sõudjad, teiste seas omaaegsed kuulsused Jüri Jaanson, Tiit Helmja, Rein Põlluste ja Peeter Sonntak on kogunenud talgutele, et äratada elule aastaid tolmukorra all pikutanud „vanakesed“. Ehk vinnata pool sajandit truult sõudjaid teeninud, nüüd kasutuseta akadeemilised nelja- ja kaheksapaadid suveks valmiva spordihoone lae alla kõigile imetleda.