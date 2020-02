Vändra Vaprus laenas mulkidelt ründaja

Tuleviku klubi juht Raiko Mutle ütles, et Peipsi nähakse endiselt Viljandi Tuleviku mängijana. “Saime pärast põhjalikke vestlusi mõlemad aru, et Raineril on praegu parem mängida esiliigas,” selgitas Mutle. “Üritasime leida variante Raineri jätkamiseks meiega, ent mõistan igati Raineri otsust põhitööst mitte loobuda.”