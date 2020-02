Tellijale

Ega pääsenud seejärel lavale tulekust helilooja Olav Ehalagi, kellel oma üllatuseks tuli ennast klaveril saates esitada “Vana mehe laulu”. 1975. aastal loodud lugu, millele on sõnad kirjutanud Juhan Viiding, on tänapäevani nii populaarne, et seda palutakse Ehalal ikka ja jälle ette kanda.