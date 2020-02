Jörgen-Matthias Talviku pälvis kõrgetasemelisel motokrossil seitsmenda koha

“Kokkuvõttes sujus kõik väga hästi ja on hea meel, et olen teinud kaks korralikku rahvusvahelist võidusõitu, kus konkurents on väga tihe. Siit lähen Belgia liivaradadele trenni, et valmis olla Euroopa meistrivõistluste esimeseks etapiks Hollandis Valkenswaardis,” kirjutas Talviku oma fännilehel.