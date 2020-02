Jaanus Getreu: Väikekoolide lõpp lööb sportigi

Alustasime Lõuna-Läänemaa noorte saalijalgpalli karikasarjaga, et avardada laste võimalusi end eakaaslastega võrrelda. Sedalaadi mõõduvõtt andis paljudele lastele esimese võistluskogemuse. See pole tegelikult midagi uut, vaid jätk 1994. aastal alustatule. Toona loodi samasugune võistlus­sari, kuid see katkes.