Psühholoogist reumaatik süstib saatusekaaslastesse julgust

Silvia ­Pütsep ütleb, et reumaga on võimalik elada, ja tahabki kogemusnõustajana inimestele julgust anda. FOTO: Erakogu

Psühholoog ja ette­võtja Silvia Pütsep nimetab end paadunud optimistiks. Positiivse ellusuhtumise on ta säilitanud hoolimata tõsiasjast, et teismeeast on ta elanud keerukat reumaatiku elu. Peagi hakkab ta vastse kogemusnõusta­jana elujaatust süstima sama saatusega inimestesse.