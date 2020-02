Ilmataat kiusab Rootsis noori jääpurjetajaid

“Esialgsete plaanide kohaselt pidime võistlema Orsasjöni järvel, kus lõppes täiskasvanute MM, kuid sealne jää ei olnud enam küllalt ohutu ja meil tuli kolida oma kelkudega poolsada kilomeetrit ida poole Furudali järvele,” rääkis tiitlivõistlustel meie sportlasi juhendav Elise Umb. “Jää on siin hea ja rada kiire, paraku leidsid regati korraldajad, et tuult on liiga palju, ja lükkasid esimesed sõidud homsele.”