Selgus Endla tänavune suvelavastus

Kui inimene maa peale tuleb, hakkab ta otsima õnne. Nii on see kõikides vanades lugudes, muinasjuttudes ja moodsates romaanideski. Inimene ise arvab, et mida rohkem õnne, seda lähemal õndsusele. Õnn on maine: see tekitab kõhus sooja tunde ja tirib suu kõrvuni. Nõnda kulgeb inimene selles eksituses elu lõpuni ja läheb põrgu, sest lootis õnne kaudu õndsaks saada.