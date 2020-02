Juhtkiri: Õhk puhtaks ja edasi!

Tellijale

Niisamuti tähendab kriis eraldumist ja just eraldumise nimel teeb tööd seni Pärnu võimuliidu suurim jõud erakond Isamaa. Võimu­liit ei ole üksmeelselt toimetanud juba mõnda aega. Ja on kõnekas, et ühist aru­saama pole selleski, kas koalitsioon toimis või ei.