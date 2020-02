Pärnu noored purjetavad Rootsis medalikursil

Esimese kuue hulka mahuvad veel pealinna noormees Melvin Aasav, venelane Mark Lisovitcki ja rootslane Oskar Svensson. Teistest eestlastest on Daniel Rüütel on 11., Jorgen Kuivonen 12., Karl Ader 19., Pert Salundi 24. ja Karel Ratnik 25.

"Ütleksin nii, et siin on üsna keerulised olud, kuna järv on pisike ja tuul keerutab pidevalt," rääkis neljakordne omaealiste maailmameister Maalinn. "Teises ja viiendas sõidus kaotasin juba stardist minnes palju, kuna sellel järvepoolel oli ebasoodsam tuul. Tuli päris kõvasti vaeva näha, et teise ringi lõpuks esimeste hulka jõuda. Positiivne on, et saame sõita puhtal jääl."