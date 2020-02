Tellijale

Eelnevast hoolimata ei välista me praegugi koostööd valimisliiduga. Andrei Korobeiniku väide, et Reformierakond ei taha valimisliiduga koalitsiooni moodustada, on spinn, et mitte öelda vale, selleks et hoida valimisliitu oma rüpes. Kandvaks teljeks Kosenkraniuse lubadus liituda Keskerakonnaga. Väga lihtne ja arusaadav, ent oletan, et paljud valimisliidu liikmed pole sellega kursis.