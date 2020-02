Tellijale

Kui arst kirjutab ravimi, siis on tähtis see kätte saada kiiresti, mugavalt ja võimalikult kodu lähedalt. Sama meelt on maal onu Juhan ja tädi Maali. Paraku on osale poliitringkondadele praegu kehtiv süsteem vastu­karva. Kardetakse, et keegi saab ratsa rikkaks.

Suur osa proviisoritest ei ole huvitatud apteegiomanikuks hakkama. Neil pole väljaostmiseks vajalikku raha, teiseks puudub paljudel ärisoon. Riik surub jõuga peale. Sisuliselt on see toimivate apteekide suurerastamine. On see mõne­ mehe ülim klassiviha kellegi vastu? See saadab negatiivse signaali ja seab löögi alla ettevõtlusvabaduse. Õigustatult esitab ärimees Margus Linnamäe riigile kahjunõude. Kahju suuruse saab otsustada kohus, on see 100 või 120 miljonit eurot. Igal juhul küllalt suur summa, et panna poliitikud mõtlema.