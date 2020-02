20aastane pärnakas võitis Rootsis oma viienda maailmameistritiitli

„Täna oli mul vaja tiitli võitmiseks kahest sõidust ühes esimesena finišeerida ja selle ülesandega sain kohe hakkama,“ rääkis omaealiste viiekordne maailmameister Maalinn. „Kuna hommikul tegin jalale veidi häda, otsustasin viimasesse sõitu mitte minna. Pärastlõunal korraldati kolm Euroopa meistrivõistluste starti ja esialgu oli mul plaan paiste läinud jalaga neid kõrvalt vaadata. Treenerid laitsid selle mõtte maha ja hankisid kohtunikelt loa kasutada startimisel kõrvalist abi. See oli väga õige otsus, sest nii suutsin oma kelgu potentsiaali sel nädalal maksimaalselt ära kasutada.“

„Enamikule meie lastest oli Rootsi MM selle hooaja esimene võistlus ja tore oli tõdeda, et iga sõiduga tundsid nad ennast üha kindlamalt,“ rääkis Elise Umb. „Mullu Ice Optimistil kihutanud Karel ja Pert võistlesid esimest korda DNil. Meie kõige nooremad jääpurjetajad Emma Mia ja Laura Marii said rahvusvahelises seltskonnas hulga väärtuslikke kogemusi. Lisbethil seekord ei vedanud, MMi avapäeval toimunud kokkupõrkest said kannatada tema kelgu roolisüsteem, põiktala ja üks uisk. Üritasime anda endast parima, aga kõiki vigu likvideerida ei õnnestunud ja kahe järgmise sõidu tulemused kannatasid selletõttu oluliselt.“