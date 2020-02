Margo Orupõld: Perearstid saavad aidata perevägivalda vähendada

Eile ilmunud intervjuus tõi Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt esile, et perevägivalla vastu võitlemisel on tarvis parandada koostööd perearstidega, kes senisest agaramalt peaksid lähisuhtevägivallast teavitama õiguskaitseorganeid.

Eesti perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller vastas Küti väljaütlemisele, et teavitamata jätmine on tavaliselt põhjendatud ja teavitamine on iga arsti enda otsus. Siiski kinnitas Joller, et laste puhul on vältimatu kohustus teavitada väärkohtlemisest politseid.

“Mis juhtub, kui perearsti juurde tuleb kodus läbipekstud naine ja räägib, et mees lennutas kodus mööblit ja teda ning sealsamas lahinguväljal olid väikesed lapsed?” küsib Orupõld. “Perearst muidugi teab, et peres on lapsed, aga kuna neile otsest füüsilist viga ei tekkinud, siis ju ei pea politseile teatama. Terve mõistus keeldub seda uskumast!”

Tugikeskuse juhi sõnutsi on alati mugav leida endale kilbiks seadusi, määrusi, vähest aega või väita, et tööd on palju. „Vägivald saab kasvada vaid vaikuses,” toonitab Orupõld ja nendib, et praegu on pall perearstide väravas. Tohtritel on võimalik palju kaasa aidata, et perevägivald väheneks ja naised-pered sealt kiiresti väljuda saaksid.