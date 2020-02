Tellijale

Päeva üks toetajaid, Leader-tegevusgrupi MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige Aino Viinapuu tõdes, et meie kandi väikeettevõtjad pakuvad kvaliteetseid ja häid kohalikust toorainest valmistatud tooteid. “Püüame tõsta inimeste teadlikkust ja näidata, et just kohalik kaup on parem­, maitsvam ja tervislikum,” sõnas Viinapuu. “Tahame jõuda sinnani, et meie lasteaedades, koolides ja ametiasutustes pakutav ei oleks hulgiladude importkaup, vaid oma tublide tootjate kasvatatud ja valmistatud.”