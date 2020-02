Aadi Saar – suure südamega metsatark

Tellijale

“Siin pildil on emakaru kolme pojaga – needsamad, kes meil mänguhoos põllul heinapallide ümbert kile katki küünistasid,” seletab toaperemees ja ulatab lähemale päntajalgade pere portree. “Aga see siin on ajalooline pilt: Soomaa rahvuspargis põdra päästmine laukast. Mitmekesi tõmbasime ta välja,” näitab Aadi järgmist võtet, kus ta ise ja mitu meest sikutavad metsade uhkust nagu köieveovõistkond rabas kõvemale pinnale.