Mehis Born: Minust pidi saama tisler, nagu olid isa ja vanaisa

Tagasihoidliku olemise ja kujuka ütlemisega Mehis Borni terekäsi on tugev nagu kohane mehisele mehele, kes on õppinud tisleriks, teinud läbi üleelamisõppe instruktori kursused ja olnud Kaitseliidu kolme maleva pealik. Enda kohta ütleb reservmajor Born, et ta on Vana-Pärnu poiss, kes elab perega oma lemmikkohas: isa ehitatud majas. Meenutades värvikalt lapsepõlve, mil kaldakarjamaal jalutasid lehmad ja naabrusest sööbisid mällu legendaarsed Türgi Leida ja Kulla Oss.