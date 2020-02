Pärnakas pakub presidendi vastuvõtul eriti eestilikke suupisteid

Tellijale

“Sel aastal pakutavaid suupisteid peaks iseloomustama märksõna “eriti Eesti”,” selgitas Pusse, kes on kutsutud presidendi vastuvõtule oma kokakunsti näitama teist korda. Samas ametis oli ta tunamullugi, eelmisel aastal käis abiks samuti Noodi koka Roland Visnapuu tiimil.

“Nii palju julgen lubada, et minu suupistetes kohtab midagi ootamatut, neis on krõmpsu ja tekstuuri, aga ka puhta maitse peale on mõeldud,” avaldas ­Pusse.