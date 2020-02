Presidendi külalised valivad aina enam peorüüks rahvarõivaid

Rahvarõivaste meister Anu Randmaa koos abikaasa Rain Randmaaga mullu Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Paaril on seljas Anu valmistatud Tõstamaa kihelkonna rahvarõivad. FOTO: Vabariigi Presidendi Kantselei

Rahvarõivakomplekti valmimine on kui mäe tippu jõudmine. Sinna viib pikk villast ja pitsist tulvil tee. Käsitöömeistrit kohates saab üsna kiirelt selgeks, et näputööst ei sünni rahvariided, vaid -rõivad. Ehk eriline materjalide, mustrite, detailide ja ehete kooslus, kus iga piste, lõngavahetus ja täpp on ettenähtud kohal.