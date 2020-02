Kiri riigikogulastele: Proviisorid ei taha olla ettevõtjad

Tellijale

Samuti ei aita “omandi ümbervormistamine” tõsta apteegiteenuse kvaliteeti. Seda ei ole ammugi vaja meie patsienti­dele. Nende rahulolu on juba praegu väga kõrge ja suheldes iga päev külastajatega, peame kogu aeg vastama küsimustele, miks apteegireformi tehakse ja kelle huvides. Patsiente ei huvita apteegi omandivorm, vaid kindlustunne, et “minu tuttav apteek on lahti ja tuttav apteeker soovitab mulle parimat ja soodsaimat ravimit”.