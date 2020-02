Nädalast jäi kõlama: Pauh! või pikk sisin?

Nädala alguses lahvatanud Pärnu võimutüli näis ootamatuna. Veel mõni aeg tagasi kinnitasid osalised, et kõik on kõige paremas korras. Nüüdseks on siiski selge, et tegu polnud õhupalli ootamatu purunemisega, vaid pall on sisinal tühjenenud juba pikemat aega.