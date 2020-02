Veiko Kommusaar: Vägivald ei puuduta ainult ohvrit, vaid ka teda ümbritsevaid

Tellijale

Vägivallaennetus on nii ­politsei, prokuratuuri, tugikeskuste, sotsiaaltöötajate, ohvriabi kui paljude teiste prioriteet. Soovime, et kõik perearstid kuuluksid koostööpartnerite ­nimekirja, sest enamjaolt pöördutakse perevägivallast tingi-tud murega esmalt just tohtri poole.