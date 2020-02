Tellijale

Politsei on juba aastaid pidanud prioriteediks pöörata tähelepanu just lähisuhtevägivalla kuritegudele. Pärnu politseinike tegevus on siin kindlasti eeskujuks paljudele teistele piirkondadele.

Neljapäevases Pärnu Postimehes ilmunud intervjuus ütles Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt, et kui vägivallakuritegude arv on väikeses languses, siis lähisuhtevägivalla kuritegude hulk on aastate jooksul püsinud muutumatu. 2019. aastal registreeriti Eestis 4119 perevägivallakuritegu, mida võrreldes 2018. aastaga on 14 protsenti enam. Perevägivalla tõttu hukkus 2019. aastal Eestis viis inimest, nähtub justiitsministeeriumi kogutud kriminaalstatistikast.