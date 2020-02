Ühisgümnaasiumi õpilased kavandasid Austrias tulevikumaju

Ühisgümnaasiumis õpetatakse arhitektuuri mooduli- ja valikainena juba 2014. aasta sügisest ning on majanduse ja ettevõtluse kõrval õpilaste seas üks populaarsemaid. Seetõttu peab kool väga oluliseks arhitektuurialast koostööd rahvusvahelisel tasandil, et anda õpilastele lisaväljundeid.

Nädala jooksul kuulasid noored loenguid, kus neile räägiti majade kütmisest, jahutamisest ja soojustamisest. Õpilased said teada, et tuleks arvestada looduslike teguritega, nagu näiteks päikese kõrgus eri aastaaegadel. Samuti räägiti energiasertifikaatidest, mis näitavad, kui keskkonnasõbraliku ehitisega on tegu.

Selgus, et keskkonnasäästlik elukeskkond on miskit enamat kui ökomajas elamine, vaid see hõlmab ka paljut muud, näiteks elektriauto kasutamist (elektriautod on Austrias kiirteemaksust vabastatud).