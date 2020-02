Koroonaviiruse kahtlus ei leidnud kinnitust

“Pärnu haiglas on üks inimene, kes tuli Itaalia kriisipiirkonnast ja haigestus reisi jooksul,” rääkis Pärnu haigla kõneisik Kätlin Muru täna pärastlõunal. Patsient oli tulemuste teada saamiseni paigutatud isolaatorpalatisse. Õhtuks selgus, et tulemused olid siiski negatiivsed ning inimene võis haiglast lahkuda, teatas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. Ta lisas, et teste on hiljuti tehtud rohkemgi. Üle Eesti tehtud viiest testist on saabunud neli tulemust, mis on kõik andnud negatiivse tulemuse ehk viirust ei tuvastatud. Ühe testi tulemus on veel teadmata.