Pärnu haiglas on karantiinis koroonaviiruse kahtlusega patsient

"Pärnu haiglas on üks inimene, kes on tulnud Itaalia kriisipiirkonnast ja on reisi jooksul haigestunud. Kuna ta pöördus EMO-sse aga EMO ei tee koroonatesti, siis selle testi tegemiseks on ta hetkel hospitaliseeritud aga testi vastust veel ei ole," kinnitas Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Kätlin Muru. Testitulemuste ilmnemiseni on haigestunu paigutatud isolaatorpalatisse.