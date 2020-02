Kui A-st saab B ehk energiamärgised hoonetel kipuvad kahanema

OÜ Termopildi soojustehnikainsener ja energiaaudiitor Tõnu Tiit rääkis, et hoonesse sisenev külm välisõhk on üks olulisemaid kütteenergiakulusid mõjutavaid tegureid. Mida suurem õhulekkearvu väärtus, seda suurem on küttekulu siseneva külma välisõhu soojendamiseks. FOTO: Urmas Luik