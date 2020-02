Kalev Kaljuste: Turbaväljadest kujunes ihaldatud maa

Tellijale

Varem olin seda arutanud Vändra metskonna (tegemist on riigimetsa majandamise keskuse maaga) ülema Jaan Käguga ja temale idee meeldis. Mäletan, kui Kägu ütles, et ammendunud väljad tuleks taas metsastada, aga see on kallis tegevus.