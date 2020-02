Terviseamet: Koroonaviiruse testi tasub teha vaid sümptomite ilmnedes

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma sõnutsi saab koroonaviiruse suhtes testida vaid neid inimesi, kel sümptomid on juba välja löönud. “Enne köha, nohu ja palaviku ilmnemist võib testimine anda valenegatiivse tulemuse,” ütles Härma, kelle sõnade järgi järgivad soomlasedki sama loogikat. “Nii meie, põhjanaabrite kui rahvusvahelise kogukonna eksperdid leiavad, et reisilt sümptomiteta naasnuid ei ole mõtet testima hakata.”

Koroonaviirust tasub kahtlustada siiski siis, kui inimene on äsja reisinud levikupiirkonda ja avaldunud on haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul on tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.