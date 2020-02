Galerii: Tammsaare lasteaia vastlatrallil aeti pahad mõtted tänavale

Kogu mudilaspere oli elevil, sest õues algas liikurite demonstratsioon-rongkäik, kus lapsed said õpetajatele ergutushüüetega kaasa elada. Valmistatud meisterdused olid taaskasutatud või looduslikust materjalist ja nägid välja omapärased ja naljakad.

Kui paraad oli vaadatud, algasid vastlamängud. Mudilased said liulaskmise asemel teha varese kraaksuga hüppeid. Kätt ja jõudu prooviti suure palli veeretamisega ümber maja. Kaetud silmi oli lastel põnev detailidest vastlapõrsaid kokku panna. Kõige naljakam oli laste meelest see, kui õpetajad olid võistlusjoonel ja pidid liikuritega kiiresti finišisse jõudma. Rahvakommete kohaselt meisterdati lastega kada, mille sisse põimiti halvad ütlused, pahad mõtted. Seejärel aeti kada kepiga lasteaia territooriumilt välja. Teda saatis laste lärm, et pahad asjad ei julgeks tagasi tulla.