Sellises olukorras ei sünni maiuste abilgi imet. “Nii raske on sul, jah,” ütleb perenaine Tiina lõbusal toonil, patsutades lösutavat hiiglast.

Kui Olafi ind raugeb, on 45minutine tund Pärnus kunstmuruga kaetud hallis jõudnud poole peale ja kümmekonnast harjutusest enamik selja taga. “Kui näed, et koer ei taha, tee paus,” soovitab Agan, lisades, et võib proovida näiteks kuulekusharjutusi teha või lelu appi võtta.