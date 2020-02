Rainer Aavik: Kas me sellist Pärnut tahtsimegi?

Tellijale

2. märtsist 3. aprillini on igaühel võimalik linna veebilehel, linnavalitsuses ja keskraamatu­kogus tutvuda Pärnu kui asustusüksuse (ilma osavaldadeta) üldplaneeringuga alates aastast 2025. Volikogu on leidnud, et see on avaliku väljapaneku korraldamiseks küps ning nüüd on pärnakatel õige aeg arvamust aval­dada ja ettepanekuid teha.