Galerii: tegevuskunstnikud avasid linnagaleriis hooaja

Linnagaleriis toimunud kunstiüritusel astusid üles Amy Gillian Wilson, Joseph Sledgianowski, Lars Crosby, Philip Kevin Brehse, Larry Rodriguez

alias

Flower Vato ja Steve Vanon.

Wilson on New Yorgi Brooklyni piirkonnast pärit performance’i-kunstnik, kes oma töid esitlenud eri muuseumides kogu maailmas. Ta on lõpetanud Chicago kunstiinstituudi ja oli hiljuti residentuuris Ecuadoris Nave Proyectos.

Ameeriklase Sledgianowski loometöös kohtuvad heli, etendus- ja maalikunst, skulptuur, installatsioon ja luule. Tema tööd peegeldavad elu ja on tugevalt seotud raskustega, mis ilmnesid pärast epilepsiadiagnoosi ja eri neuroloogilisi operatsioone. Tema looming on suuresti eksperimentaalne ja abstraktne.

Crosby on Saksa tegevuskunstnik, tantsija ja muusik. Ta iseloomustab end paindliku loomeinimesena, sidudes ennast eri žanride ja vahenditega. Tema omapära on oskus mängida pisikesi instrumente. Nii on ta loonud paljudele etendustele muusikat.

Brehse on Berliinis tegutsev Ameerika näitleja, muusik, õpetaja ja performance’i-kunstnik. Tema eesmärk on näidata, et kunst on vaba ehk looja ei pea töötama ühe žanri piires. Brehsegi seob loometöös eri vorme ja paiku.

Californiast pärit Rodriguez on aktiivne, üllatava ja erilise muusikastiiliga DJ. Sacramento kandis on ta legend: tuntud kui tantsupidude korraldaja. Ta segab omavahel vana kooli rütmibluusi, India rütme, afrobiiti (muusikažanr, mis ühendab Lääne-Aafrika elemente Ameerika funk’i ja džässiga, L. V.), diskot ja reggae’t.

Vanon on aastaid Eestis elanud USA tegevuskunstnik: ta loob kunstilisi autosid, lõikab metalli, valmistab saviskulptuure ja teeb muusikat. 2009. aastal avas ta Pärnus oma kogust pärineva folk- ja autsaiderkunsti väljapaneku. Ligemale 30 aastat on Vanon kogunud Ameerika lõunaosariikide rahvakunsti ja autsaiderite ehk arengupuudega kunstnike töid.