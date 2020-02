Nakkusarst: 97 protsenti koroonasse haigestunutest jääb ellu

“Suremusprotsent on 3,5, järelikult saab 97 protsenti terveks,” lausus Kenk ja lisas, et 80 protsenti nakatunutest põeb haiguse läbi kergelt, 12–13 protsendil kulgeb see raskemalt ja intensiivravi vajab viis protsenti.

Tohter võrdles koroonaviiruse ja gripi tõttu surnute hulka maailmas: gripp on sel hooajal viinud 75 000 inimelu, koroona aga 3000. “See on suurusjärgu võrra erinev,” tõdes Kenk.

Küsimusele, kui tõenäoliselt saavad koroonaviiruse nakatunuga samas bussis sõitnud, kellest osa Pärnu bussijaamas väljus, ei osanud Kenk vastata. Viiruse kohta on teada, et see levib lähikontakti teel ja selleks loetakse kuni meetri kaugusel viibimist 15 minuti jooksul. Tõenäoliseks peetakse ka nakatumist kontaktpindade kaudu, kuhu haigustekitajad on sattunud nakatunu köhimise järel. Seda, kas koroonaviirus levib õhugi kaudu, ei osata praegu öelda. Tohter toonitas siiski, et haige kaasreisijad peavad kindlasti oma tervist jälgima ja õigel ajal arsti poole pöörduma.