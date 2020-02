Kuldne Karikas üllatab sadakonna tantsuga

Tellijale

Osalejaid on mudilastest täis­kasvanuteni. Nagu mullugi üllatab konkurss “Igavesti noored” osaga, mida korraldaja Sander Lebrecht on tabavalt kutsunud ürituse pärliks. Nimelt on see eriline kategooria, mida mujalt sedalaadi võistlustelt ei leia. Proovile saavad end panna töökollektiivid, õpetajad ja vanavanemad. Kui on vaid tahtmist.