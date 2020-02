Amet unustas Kihnu kui merelise saarvalla eripära

Kihnu volikogu esimehe Paal Põlluste allkirjaga pöördumises märgitakse, et riigile peaks jääma kohustus hooldada lennujaama ja sadamat ühendavaid kõrvalmaanteid.

Päevakajalise plaani kohta anda riigi kõrvalmaanteed üle omavalitsustele saatis Kihnu vallavolikogu majandusministeeriumi arvamuse järeldusega, et maanteeamet unustas merelise saarvalla omapära. Tõdedes, et riigiteena ei ole paslik käsitleda 700 meetri pikkust Liiva–Jääteed, mis on männimetsas enamasti kasutuseta pinnastee.