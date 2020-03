Liiklusjärelevalvekeskus soovitab suverehvide panekuga oodata

Ilmateenistuse andmetel on sellel nädalal temperatuur päevasel ajal valdavalt plussis, kuid öösiti jääb null kraadi lähedale või alla selle. On oodata nii vihma kui lörtsi. Sellest tingituna varitseb oht, et päevasel ajal sulanud lumevesi kipub öösel jäätuma, muutes teed kohati libedaks.