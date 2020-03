Andres Metsoja: Kaks Kesklinna silda ja üks linnapea korraga!

Maailm öeldakse olevat üha eba­kindlam ja ettearvamatum. On aeg, kui inimesed hindavad ja otsivad kõige enam kindlustunnet. Seetõttu on kahju, kui see kaob või ­tuleb üha sagedamini küsida: “Mis toimub?”. Seda on minultki hiljuti korduvalt uuritud. Arvan, et paslik on suu puhtaks rääkida, miks oleme jõudnud seisu, kus Pärnu võimuliit on lagunenud ja ees ootab umbusaldusavaldus linnapeale.