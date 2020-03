Koondise peatreener, kes nopib õpilaste eest kulda

Vallot Vainula kinnitas, et kui tervis korras, jätkab ta Eesti meistrivõistlustel konkurentsi pakkumist. FOTO: Laura Raun

Ei leidu just palju sportlasi, kes Eesti meistrivõistlustelt võitnud 63 medalit. Just nii palju on neid saada õnnestunud Pärnust pärit lauatenniseässal Vallot Vainulal, kes 41aastasena tuli äsja kaheksandat korda riigi individuaalmeistriks.