Kas teile ei tundu maapiirkondade olukord nagu kahe teraga mõõk: kooli kadudes ei kipu inimesed, eriti lastega pered maale kolima?

Mingil kujul võib see oluline valikukriteerium olla küll. Reaalsus on aga see, et enamik Eesti maapiirkondi, needki, kus koolid ja lasteaiad olemas on, kaotab inimesi. Kas suudetakse pakkuda head haridust, kui asutusi on palju, lapsi vähe, peale selle kasin finantsvõimekus? Lääneranna valla tulevik võiks olla paar väga head haridusasutust, kus on nüüdisaegne ja atraktiivne keskkond, tugispetsialistid ja konkurentsivõimelise palgaga motiveeritud õpetajad.