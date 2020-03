Romek Kosenkranius: Absurdsest avaldusest ja koalitsioonipartneri lammutamistööst

Tellijale

Teie seas on ju vähemalt üks jurist, kes peaks teadma, et kohaliku omavalitsuse korralduse ­seaduse 22. paragrahvi 1. lõike 13. punkti alusel on valimisringkondade moodustamine voli­kogu ainupädevuses. Umbusalduse avaldamise asemel võtke end kokku ja otsustage hääletamisega volikogus ära, mitu ringkonda te järgmistel valimistel tahate!