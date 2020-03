Irina Talviste: Härra linnapea, pole mõtet meie võimeid ülehinnata!

Pärnu linnapea umbusaldamisel volikogus imetles Romek Kosenkranius oma kõnes Reformierakonda. Tsiteerin: „Reformierakond on osanud osa Isamaa juht­figuure nõnda oma mängu tõmmata. Koalitsiooni lagunemine algab seestpoolt ja nõrgim lüli annab järele. Mul on kahju, et volikogu esimees selle avantüüriga kaasa läks ja lasi end opositsioonil nii lihtsalt üle mängida.”

Lugupeetud linnapea, nagu isegi olete markeerinud, ei saa ükski koalitsioon laguneda väliste tegurite või mõjutuste tagajärjel. Kõik koalitsioonid lagunevad vaid seest, kui omavahel ei suudeta enam leida lahendusi ega kompromisse. Vastates eile volinike küsimustele, teatasite, et ei teie isiklikult ega teie juhitud valimisliit Pärnu Ühendab Keskerakond toeta järgmistel kohalikel valimistel Pärnus kahe valimisringkonna loomist. (Selgitus: kaks ringkonda Pärnu linnas tähendab, et ühes saavad hääletada vaid Pärnu elanikud ja teises Paikuse, Audru, Tõstamaa osavalla elanikud – nii oleks osavaldade hääl linnavolikogus kindlalt esindatud). Tuleb tunnistada, et koalitsioonis oli konflikt. Lahendusena pakkusite Isamaale viia kõnealune teema volikokku: las volinikud otsustavad. Siinkohal tuleks endale siiski esitada küsimus: miks peab koalitsiooniparter minema volikokku eelnõuga, mida ülejäänud koalitsioonipartnerid ei toeta? Kas olete seda endalt Keskerakonnaga küsinud? Sellisel juhul oleks ju Isamaa pidanud hakkama läbi rääkima nii opositsioonis Reformierakonna kui Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, et sellele eelnõule volikogus toetus saada. Järjekordne küsimus: milleks siis koalitsioonis olla? Koalitsioonivalitsuse roll ju selles seisnebki, et kokkuleppele jõutakse omavahel.