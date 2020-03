Lilleturgu hoiab elus müüjate pühendumus

Tellijale

Kahes boksis müüv 45aastane Triinu Sipp võttis lilleäri üle vanaemalt, kelle staaž ulatub kümnetesse aastatesse. “Vanaema ostis Pärnusse maja, mille juurde kuulus suur kasvuhoone. Selle eelmine omanik kasvatas lilli ja käis neid lilleturul müümas,” rääkis Sipp. “Sellest sai vanaema äri, siis hakkasin mina tal abis käima ja sujuvalt on see üle tulnud.”

Sipp ei pelga tunnistada, et Rüütli tänava äärne lilleturg püsib vaevu hinges. “See on rohkem pensioniealiste prouade hobi,” tõdes ta. Päevi ja öid, mil kassasse krossigi ei potsata, on küll ja veel. Ajad, mil tulid hommikul lilli täis käruga platsi ja õhtul tühja koju kärutasid, on ammu möödanik.